Ван Дейк во время матча с "Лестером" помог стричь газон

1 Теги вирджил ван дейкливерпуль

Ван Дейк во время матча с "Лестером" помог стричь газон

По ходу матча 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Лестер" (4:0) защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк помогал работнику стадиона.

Футболист вместе с мужчиной стриг газон.

В нынешнем сезоне АПЛ ван Дейк отметился тремя голами.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В это время Сосновский стриг газон Хрысти...ну вы поняли...

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