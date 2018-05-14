Ван Дейк выиграл больше всего единоборств в минувшем сезоне АПЛ

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Ван Дейк выиграл больше всего единоборств в минувшем сезоне АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком АПЛ по выигранным единоборствам.

Как сообщает Opta, голландец выиграл 72,3% дуэлей. В топ-5 также вошли Курт Зума (71,9), Ян Вертонген (67,9), Джеймс Тарковски (66,7) и Джамаал Ласселс (66,7).

Отметим, что перечисленные футболисты участвовали как минимум в 250 единоборствах.

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