Ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Фото: инстаграм Ван Дейка/Автор неизвестен

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с "Челси" (2:2) в матче 21-го тура АПЛ и высказался о чемпионской гонке.

"Верить несложно всегда. Мы слишком отстали. Сейчас только "Сити" может проиграть титул, но случиться может все что угодно. К сожалению, мы лидировали, но упустили отрыв. Мы отдали его.

Все возможно. Мы будем концентрироваться на себе, "Челси" – на себе. Нам нужно добиваться результата. Побеждать, играть в хороший футбол.

Звучит довольно просто, но, как вы увидели, это сложно", – сказал ван Дейк.

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