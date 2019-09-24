Ван Дейк высказался о признании Месси лучшим игроком года
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
"Люди приняли участие в голосовании и выбрали Месси, хотя я и был близок. Я не думаю, что нас можно сравнивать. Он является нападающим, а я защитник. Месси, возможно, лучший футболист в истории. Я очень рад за него и говорю это без горечи.
Для меня важнее командные трофеи. А эта награда является просто приятным бонусом", - приводит слова ван Дейка FCUpdate.nl.
Не пропустите: Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года, Месси выбрал Роналду и ван Дейка. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года
-
Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего футболиста года
-
В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"
-
Месси - лучший игрок года по версии ФИФА
-
18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 сентября
-
Месси прокомментировал победу в голосовании за звание лучшего игрока года
-
Сборная Португалии отреагировала на 3 место Роналду в голосовании за лучшего игрока мира
-
Ван Дейк высказался о признании Месси лучшим игроком года
-
Уткин высказался о возможном назначении Парфенова на пост наставника "Спартака"
-
Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года, Месси выбрал Роналду и ван Дейка
-
Моуринью заявил о готовности стать тренером сборной планеты Земля
-
Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года
-
1
Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего футболиста года
-
Ван Дейк опередил Роналду в голосовании на лучшего игрока года
-
5
В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля"
-
18
Месси - лучший игрок года по версии ФИФА
-
2
"Барселона" с Месси в составе выдала худший результат за последние шесть лет
-
Алиссон - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Бьелса получил награду ФИФА Fair Play за команду пропустить гол
-
18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси
-
Тер Штеген получит место в воротах сборной Германии
-
ФИФА выбрала лучшего тренера 2019 года
-
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
-
Роналду пропустит матч с "Брешией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1