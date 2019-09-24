Ван Дейк высказался о признании Месси лучшим игроком года

Теги вирджил ван дейкливерпульлионель мессибарселона

Ван Дейк высказался о признании Месси лучшим игроком года
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Люди приняли участие в голосовании и выбрали Месси, хотя я и был близок. Я не думаю, что нас можно сравнивать. Он является нападающим, а я защитник. Месси, возможно, лучший футболист в истории. Я очень рад за него и говорю это без горечи.

Для меня важнее командные трофеи. А эта награда является просто приятным бонусом", - приводит слова ван Дейка FCUpdate.nl.

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