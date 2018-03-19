Ван Дейк высказался о своей адаптации в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о своей адаптации в мерсисайдском клубе.

"Чувствую, что уже освоился в "Ливерпуле". У болельщиков были большие ожидания в связи с моим трансфером, поэтому хотелось играть как можно чаще и увереннее. Мне кажется, я играю всё лучше, улучшается взаимопонимание с партнёрами. Я не испытываю никаких проблем со здоровьем, я должен быть в хорошей форме, чтобы играть в основе" - цитирует голландского центрбека официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" в январе купил ван Дейка у "Саутгемптона" за 78,8 миллионов евро. После перехода 26-летний футболист сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

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