Ван Дейк высказался о своей травме связок колена

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Ван Дейк высказался о своей травме связок колена

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий по поводу своей травмы.

Напомним, что у звёздного голландца выявлено повреждение связок колена. Он рискует пропустить остаток сезона.

"Я провёл встречу со специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после этого инцидента. Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Несмотря на очевидное разочарование, я твёрдо верю, что в трудностях кроются возможности, и с Божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо.

Я верю, что в футболе, как и в жизни всё происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлёты или падения. При поддержке моей жены, детей, семьи и всех в "Ливерпуле" я готов к этому испытанию. Я хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это очень много значит для меня и моей семьи. Теперь я буду делать всё возможное, чтобы поддержать одноклубников всеми возможными способами перед большими матчами, а сам продолжу восстанавливаться день за днём. Я вернусь", - написал ван Дейк в инстаграме.

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