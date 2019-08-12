Ван Дейк высказался о возможном выигрыше "Золотого мяча"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что он не думает о завоевании "Золотого мяча".
"Честно говоря, я не думаю об этом. Победитель "Золотого мяча" определится по итогам голосования, на которое я не могу повлиять. Впрочем, то, что я являюсь одним из претендентов на награду, дает мне силы достигать большего", - приводит слова ван Дейка France Football.
В минувшем сезоне 27-летний ван Дейк в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.
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|Манчестер Сити
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|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
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