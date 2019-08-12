Ван Дейк высказался о возможном выигрыше "Золотого мяча"

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Ван Дейк высказался о возможном выигрыше "Золотого мяча"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что он не думает о завоевании "Золотого мяча".

"Честно говоря, я не думаю об этом. Победитель "Золотого мяча" определится по итогам голосования, на которое я не могу повлиять. Впрочем, то, что я являюсь одним из претендентов на награду, дает мне силы достигать большего", - приводит слова ван Дейка France Football.

В минувшем сезоне 27-летний ван Дейк в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги Чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

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