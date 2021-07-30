Ван Дейк высказался о возвращении на поле спустя девять месяцев

Фото: инстаграм Вирджила ван Дейка/Автор неизвестен

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал свое возвращение на поле. Футболист принял участие в товарищеском матче с "Гертой" (3:4), впервые появившись на поле после 9-месячного перерыва вызванного травмой колена.

"Мое возвращение началось 285 дней назад. Мне сложно выразить мои чувства, но я рад, что получил огромную поддержку от большого количества потрясающих людей. Со мной с первого дня были врачи и тренеры. Они дали мне силы для восстановления. Работа еще не закончена - это только начало. Мы движемся вперед", - написал Ван Дейк в своем твиттере.

В прошлом сезоне 30-летний ван Дейк провел всего 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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