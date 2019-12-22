Ван Дейк высказался о вручении Месси "Золотого мяча"



Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением, что он разочарован не выигрышем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года, который получил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Голландец занял второе место в голосовании.

"Я не много разочарован тем, что не сумел выиграть "Золотой мяч". Но я пошел на церемонию и это был классный вечер. Я по-прежнему горжусь тем, что оказался на одной сцене с лучшими игроками мира. Мы немного пообщались с Месси. Это был короткий разговор, так как он не очень хорошо владеет английским. Но я понял, что он уважает меня", - приводит слова ван Дейка Mirror.

Напомним, что ван Дейк был признан лучшим игроком года по версии УЕФА.

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