Ван Дейк высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением, что он разочарован не выигрышем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года, который получил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Голландец занял второе место в голосовании.
"Я не много разочарован тем, что не сумел выиграть "Золотой мяч". Но я пошел на церемонию и это был классный вечер. Я по-прежнему горжусь тем, что оказался на одной сцене с лучшими игроками мира. Мы немного пообщались с Месси. Это был короткий разговор, так как он не очень хорошо владеет английским. Но я понял, что он уважает меня", - приводит слова ван Дейка Mirror.
Напомним, что ван Дейк был признан лучшим игроком года по версии УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9