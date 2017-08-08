Ван Дейк: "Я хотел бы, чтобы "Саутгемптон" рассмотрел предложения тех клубов, которые мной интересуются"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк заявил, что хочет покинуть клуб.

"К сожалению, я не чувствую, что у меня есть альтернатива после того, как клуб оштрафовал меня на сумму в размере двухнедельной заработной платы. Я собираюсь обжаловать это наказание, потому что считаю его необоснованным.

За последние шесть месяцев я много разговаривал с представителями совета директоров, с бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым наставником Маурисио Пеллегрино. Я говорил им о своем желании покинуть клуб.

Я невероятно амбициозен, и хочу достичь большего, чтобы полностью реализовать свой потенциал в очень короткой карьере профессионального футболиста. Поэтому я хотел бы, чтобы "Саутгемптон" рассмотрел предложения тех клубов, которые мной интересуются. Если этот интерес все еще существует" - приводит слова ван Дейка Sky Sports.

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