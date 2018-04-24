Ван Дейк: "Я не боюсь играть против Джеко"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пообщался с журналистами перед домашним матчем полуфинала Лиги Чемпионов с "Ромой".

В частности, голландец поделился ожиданиями от противостояния с нападающим римлян Эдином Джеко.

"Мне не доводилось играть против Джеко. Но результат матча с "Барселоной" все знают. "Рома" – хорошая команда, мы должны быть к этому готовы. Я никого не боюсь. Наш стиль отличается от стиля "Ромы", - сказал он.

Первый полуфинальный матч состоится сегодня, 24 апреля. Ответный поединок пройдёт в Риме 2 мая.

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