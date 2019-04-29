Ван Дейк: "Я не думаю сейчас о "Золотом мяче". Не стоит заглядывать так далеко"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился мнением о "Золотом мяче". Об этом информирует Sky Sports.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист стал лучшим игроком сезона в Англии по мнению Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Позже у 27-летнего защитника спросили, что он думает о "Золотом мяче".

"Не думаю о нем. Есть огромное количество футболистов, играющих на невероятном уровне. Они за пределами этого мира.

Меня полностью устраивает форма, в которой я сейчас нахожусь. Думаю, не стоит заглядывать далеко", - сказал Ван Дейк.

В этом сезоне игрок участвовал в 36 матчах за "Ливерпуль", в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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