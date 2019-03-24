Ван Дейк: "Я смотрел в лицо смерти, это было ужасно"
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что он едва не умер семь лет назад. Тогда у него обнаружили перитонит, аппендицит, а также почечную инфекцию.
"Я смотрел в лицо смерти, это было ужасно. Это было впервые в жизни, когда футбол потерял для меня значение. Вместе с мамой мы постоянно молились. Мне пришлось написать завещание. Если бы я умер в больнице, то мама получила бы часть моих денег. Тогда мне нужно было принять это решение, так как была вероятности моей смерти. Я лежал в кровати и видел только трубки и провода на себе. В голове было только плохие мысли", - приводит слова ван Дейка Daily Mirror.
Напомним, что в январе 2018 года 27-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 79 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.
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Анонс главных событий 24 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14