Ван Дейк: "Я смотрел в лицо смерти, это было ужасно"



Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что он едва не умер семь лет назад. Тогда у него обнаружили перитонит, аппендицит, а также почечную инфекцию.

"Я смотрел в лицо смерти, это было ужасно. Это было впервые в жизни, когда футбол потерял для меня значение. Вместе с мамой мы постоянно молились. Мне пришлось написать завещание. Если бы я умер в больнице, то мама получила бы часть моих денег. Тогда мне нужно было принять это решение, так как была вероятности моей смерти. Я лежал в кровати и видел только трубки и провода на себе. В голове было только плохие мысли", - приводит слова ван Дейка Daily Mirror.

Напомним, что в январе 2018 года 27-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 79 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.

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