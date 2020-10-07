Ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для "Ливерпуля"

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Ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуль" Виржил ван Дейк высказался по поводу предстоящего сезона АПЛ.

"Оставаться на вершине сложно. Все хотят увидеть, как ты падаешь вниз. Последние дни показывают это. Возможно, нас ждут тяжелые времена. Мы чемпионы - чемпионы, достижение этого статуса заняло у нас определенное время", - цитирует игрока Goal.com.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Ливерпуль" стал чемпионом Англии. В матче 4-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромно проиграли "Астон Вилле" (2:7).

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