Ван Дейк заявил, что сезон-2020/21 будет тяжелым для "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуль" Виржил ван Дейк высказался по поводу предстоящего сезона АПЛ.
"Оставаться на вершине сложно. Все хотят увидеть, как ты падаешь вниз. Последние дни показывают это. Возможно, нас ждут тяжелые времена. Мы чемпионы - чемпионы, достижение этого статуса заняло у нас определенное время", - цитирует игрока Goal.com.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Ливерпуль" стал чемпионом Англии. В матче 4-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромно проиграли "Астон Вилле" (2:7).
А еще: "Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18