Ван Дейк: "Золотой мяч" должен получить Месси"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк оценил свои шансы на "Золотой мяч" после победы команды в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Месси - лучший футболист в мире. Он должен получить "Золотой мяч". Я не думаю об этой награде. Но если я выиграю, то приму ее. Хотя я считаю, что Месси достоин "Золотого мяча". Он является лучшим вне зависимости от того, играл в финале Лиги Чемпионов или нет", - приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, что 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах. "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в полуфинале (3:0, 0:4).

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