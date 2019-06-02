Ван Дейк: "Золотой мяч" должен получить Месси"

6 Теги ливерпульлионель мессивирджил ван дейк

Ван Дейк: "Золотой мяч" должен получить Месси"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк оценил свои шансы на "Золотой мяч" после победы команды в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Месси - лучший футболист в мире. Он должен получить "Золотой мяч". Я не думаю об этой награде. Но если я выиграю, то приму ее. Хотя я считаю, что Месси достоин "Золотого мяча". Он является лучшим вне зависимости от того, играл в финале Лиги Чемпионов или нет", - приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, что 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забив 12 голов в 10 матчах. "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в полуфинале (3:0, 0:4).

Не пропустите: Самые яркие фотографии Кинси Волански. Это она выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ван Дейк защитник, и защитник не Реала)))...так что зря он раскатал губу на "Золотой мяч". .........Единственным защитником который получил "Золотой мяч", был Фабио Каннаваро, который выиграл Чемпионат мира в 2006 году, который проходил в Италии.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Да, именно в 2006-ом году, он выиграл Ла Лигу в составе Реала, а на ЧМ в Италии, был капитан сборной Италии.

Ответить
OkTawius
Димон

мне вот интересно посмотреть на улиток, которые тебе плюсуют))) Каннаваро в 2006 году только перешёл в "Реал" и выиграть ничего не мог, если что

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

дурачОк, учи мачасть. ...... Чемпион Испании (2): 2006/07, 2007/08 (Википедия)

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*матчасть

Карыч
Карыч

Да он пишет о Каннаваро, а сам думает о гноме.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20

Стали известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов