Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61

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Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61

Стали известны новые подробности итогов голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

Выяснилось, что занявший второе место защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк чаще победившего форварда "Барселоны" Лионеля Месси оказывался лидером в пятёрках, которые составлялись журналистами.

Как сообщает Voetbal International, голландец 69 раз занимал первую строчку в бюллетенях, а аргентинец - только 61.

Тем не менее, за счёт преимущества капитана "Барсы" по занятым вторым и третьим местам, ему удалось одержать итоговую победу с отрывом в 7 баллов.

В публикации отмечается, что ван Дейка в основном признавали лучшим в странах Европы и Азии, а Месси - в странах Южной и Северной Америки, а также Африки и Океании.

Примечательно, что в африканских государствах центрбека "Ливерпуля" опередил не только нападающий "Барсы", но и его одноклубник Садио Мане.

Не пропустите: 7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

Последние сомнения отпали сами собой. В продвинутой части планеты ван Дейк одержал однозначную победу, а за Месси голосовали в том числе те, кто вполне вероятно и не следил за футболом должным образом. Кроме того, Африка по понятным причинам топила за Мане, чем подложила Вирджилу свинью. При объективных раскладах эти 7 баллов легко бы нивелировались. Понятное дело, что история не имеет сослагательного наклонения, но и о справедливости тут говорить и близко не приходится

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"В публикации отмечается, что ван Дейка в основном признавали лучшим в странах Европы и Азии, а Месси - в странах Южной Америки и Африки".Там легче подтасовывать бумажки,как мы помним)))

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