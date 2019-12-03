Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61
Стали известны новые подробности итогов голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2019 года.
Выяснилось, что занявший второе место защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк чаще победившего форварда "Барселоны" Лионеля Месси оказывался лидером в пятёрках, которые составлялись журналистами.
Как сообщает Voetbal International, голландец 69 раз занимал первую строчку в бюллетенях, а аргентинец - только 61.
Тем не менее, за счёт преимущества капитана "Барсы" по занятым вторым и третьим местам, ему удалось одержать итоговую победу с отрывом в 7 баллов.
В публикации отмечается, что ван Дейка в основном признавали лучшим в странах Европы и Азии, а Месси - в странах Южной и Северной Америки, а также Африки и Океании.
Примечательно, что в африканских государствах центрбека "Ливерпуля" опередил не только нападающий "Барсы", но и его одноклубник Садио Мане.
Не пропустите: 7 баллов преимущества Месси над ван Дейком - самый близкий результат в голосовании за "Золотой мяч" за последние 23 года. | http://soccernews.ru
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