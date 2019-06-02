Ван Дейка ни разу не обыграли в последних 64 матчах

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ни разу не позволил себя обыграть в последних 64 матчах, сообщает Opta.

В последний раз подобное случилось 3 марта 2018 года. Тогда голландца сумел с помощью дриблинга пройти полузащитник "Ньюкасла" Микель Мерино.

Ван Дейк стал первым футболистом за 13 лет, которого не разу не обыграли в одном розыгрыше Лиги Чемпионов.

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