Ван Дейка обвели впервые за 50 матчей АПЛ

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Ван Дейка обвели впервые за 50 матчей АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был обведен впервые за последние 50 игр АПЛ.

Как сообщает Opta Joe, это случилось в игре 3-го тура АПЛ с "Арсеналом". Обвел голландца нападающий "канониров" Николя Пепе.

Напомним, что последний раз ван Дейка обводил экс-футболист "Ньюкасла" Микель Мерино в марте прошлого года.

"Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" этим летом за 80 миллионов евро.

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