Ван Дейка обвели впервые за 50 матчей АПЛ
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был обведен впервые за последние 50 игр АПЛ.
Как сообщает Opta Joe, это случилось в игре 3-го тура АПЛ с "Арсеналом". Обвел голландца нападающий "канониров" Николя Пепе.
Напомним, что последний раз ван Дейка обводил экс-футболист "Ньюкасла" Микель Мерино в марте прошлого года.
"Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" этим летом за 80 миллионов евро.
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|О
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|Ливерпуль
|3
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|Арсенал Лондон
|3
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|Лестер Сити
|3
|5
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|Манчестер Сити
|2
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|5
|Манчестер Юнайтед
|3
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|Тоттенхэм
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|2
|4
|9
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Кристал Пэлас
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
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|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
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|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
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|Вулверхэмптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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