Ван Гаал: "Как футбольная страна, Италия мне не нравится"

Известный нидерландский тренер Луи Ван Гаал высказался об итальянском футболе.

"Единственная страна из топ-5 европейских чемпионатов, где я никогда не работал, - это Италия. Я должен сказать, что итальянские клубы предлагали мне работу множество раз. Но мне нравится Италия, как место отдыха, а не как футбольная страна. Как футбольная нация, она мне менее симпатична", - цитирует 66-летнего специалиста Mirror.

Напомним, Моуринью высказался о работе Мойеса и Ван Гала в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru