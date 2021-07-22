Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов
Луи ван Гаал возглавит сборную Нидерландов, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, 69-летний голландец заключит контракт до конца ЧМ-2022.
Ассистировать ван Гаалу будут Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер. Отмечается, что после ЧМ-2022 Фрейзер сменит ван Гаала на посту тренера сборной.
Ван Гаал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером ЧМ-2014.
Напомним, что на минувшем Евро-2020 Нидерланды вылетели от Чехии в 1/8 финала.
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