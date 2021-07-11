Ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Как сообщает инсайдер Николо Скира, экс-тренер "Аякса", "Барселоны" и Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов.
По информации источника, руководство голландской футбольной федерации подпишет контракт со специалистом на два года.
Напомним, что Франка де Бура уволили из сборной Нидерландов после того, как команда вылетела в 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв сборной Чехии (0:2).
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