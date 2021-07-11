Ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов

Теги чемпионат европынидерландылуи ван гаал

Ван Гаал станет главным тренером сборной НидерландовФото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Как сообщает инсайдер Николо Скира, экс-тренер "Аякса", "Барселоны" и Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов. 

По информации источника, руководство голландской футбольной федерации подпишет контракт со специалистом на два года.

Напомним, что Франка де Бура уволили из сборной Нидерландов после того, как команда вылетела в 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв сборной Чехии (0:2).  

Также не пропустите: Нагельсманн высказался о Федерико Кьезе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов