Ван Гаал: "У меня есть предложение, от которого я не могу отказаться"

Теги луи ван гаал

Ван Гаал: "У меня есть предложение, от которого я не могу отказаться"Известный голландский тренер Луи Ван Гаал, последним клубом которого был "Манчестер Юнайтед", высказался о своем будущем.

"Я все еще не могу сказать, что я ушел на пенсию. Я все еще получаю много предложений, хотя некоторых людей это и раздражает. Но это правда. У меня сейчас есть предложение, от которого я не могу отказаться, но я думаю. Однако если в июле или августе я все еще буду находиться без клуба, тогда можно уже будет предположить, что я завершил карьеру", - цитирует 66-летнего специалиста goal.com.

Не пропустите: итоги первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов