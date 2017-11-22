Ван Гаал: "Я не получал предложений от "Эвертона"

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Ван Гаал: "Я не получал предложений от "Эвертона"
Известный голландский тренер Луи ван Гаал опроверг информацию о том, что он может возглавить "Эвертон".

"Я не получал предложений от "Эвертона". Со мной никто не связывался", - приводит слова ван Гаала The Daily Mail.

Напомним, что ливерпульский клуб остался без наставника после увольнения Рональда Кумана.

Стоит отметить, что 66-летний ван Гаал уже работал в Англии с "Манчестер Юнайтед", но последние полтора года отошел от тренерской деятельности.

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