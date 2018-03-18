Ван Гал: "Бавария" не продаст Левандовски"

Бывший главный тренер "Баварии" Луи ван Гал считает, что мюнхенский клуб не продаст польского форварда Роберта Левандовски.

"Я думаю, что "Бавария" не продаст Левандовски, так как его нельзя заменить. Роберт не только забивает много голов, но также и следит за подключениями партнером. В данный момент Левандовски является лучшим нападающим в мире. Я хотел видеть его в "Манчестер Юнайтед". Цена не была проблемой, но "Бавария" не захотела отпускать Роберта", - приводит Bild слова ван Гала.

Ранее сообщалось, что 29-летний Левандовски намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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