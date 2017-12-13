Ван Гал: "Боруссию" нельзя сравнивать с "Баварией"

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Ван Гал: "Боруссию" нельзя сравнивать с "Баварией"Известный голландский наставник Луи ван Гал не готов возглавить дортмундскую "Боруссию", даже если получит такое предложение. 

"Я бы не пошёл туда. Сегодня у меня нет времени превращать маленький клуб в великий. "Боруссию" нельзя сравнивать с "Баварией", — сказал экс-наставник "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что на прошлой неделе "Боруссия" уволила Петера Боша.

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