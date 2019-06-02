Ван Гал: "Де Лигту лучше перейти в "Манчестер Сити", а не в "Барселону"

Теги манчестер ситибарселонааяксматтейс де лигтлуи ван гал

Ван Гал: "Де Лигту лучше перейти в "Манчестер Сити", а не в "Барселону"
Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту перейти в "Манчестер Сити".

"Де Лигт может перейти в "Барселону", их защитники мне не нравятся. Он может заиграть в "Барселоне", но также у него может получиться в "Манчестер Сити". На его месте я бы выбрал Гвардиолу, а не Месси", - приводит слова ван Гала Fox Sports.

Напомним, что "Барселона" не сумела договориться с 19-летним де Лигтом по сумме личного контракта, а также размеру комиссионных его агенту Мино Райоле. Также футболистом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

Не пропустите: Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Lyavon стал победителем турнира прогнозов ЛЧ

Lyavon стал победителем турнира прогнозов ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов