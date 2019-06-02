Ван Гал: "Де Лигту лучше перейти в "Манчестер Сити", а не в "Барселону"



Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту перейти в "Манчестер Сити".

"Де Лигт может перейти в "Барселону", их защитники мне не нравятся. Он может заиграть в "Барселоне", но также у него может получиться в "Манчестер Сити". На его месте я бы выбрал Гвардиолу, а не Месси", - приводит слова ван Гала Fox Sports.

Напомним, что "Барселона" не сумела договориться с 19-летним де Лигтом по сумме личного контракта, а также размеру комиссионных его агенту Мино Райоле. Также футболистом интересуются "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

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