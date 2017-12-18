Ван Гал хочет отомстить "Манчестер Юнайтед"

Известный голландский тренер Луи ван Гал признался, что он хочет отомстить своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед".

"Возможно, я никогда больше не буду работать в клубах. Но я бы сделал одно исключение. Если бы английский топ-клуб пригласил меня, я бы принял предложение. Потому что у меня бы появилась возможность отомстить "Манчестер Юнайтед". Я ничего не имею против Моуринью, но Вудворду стоило спросить меня, прежде чем назначать нового тренера" - приводит слова 66-летнего специалиста Mirror.

Напомним, что ван Гал возглавлял "МЮ" с 2014 по 2016 год и выигрывал с "красными дьяволами" Кубок Англии.

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