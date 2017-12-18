Ван Гал хочет отомстить "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлуи ван гал

Ван Гал хочет отомстить "Манчестер Юнайтед"

Известный голландский тренер Луи ван Гал признался, что он хочет отомстить своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед".

"Возможно, я никогда больше не буду работать в клубах. Но я бы сделал одно исключение. Если бы английский топ-клуб пригласил меня, я бы принял предложение. Потому что у меня бы появилась возможность отомстить "Манчестер Юнайтед". Я ничего не имею против Моуринью, но Вудворду стоило спросить меня, прежде чем назначать нового тренера" - приводит слова 66-летнего специалиста Mirror.

Напомним, что ван Гал возглавлял "МЮ" с 2014 по 2016 год и выигрывал с "красными дьяволами" Кубок Англии. 

Не пропустите: Ван Гал: "Боруссию" нельзя сравнивать с "Баварией". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов