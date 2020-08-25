Ван Гал хотел приобрести в "МЮ" Неймара, Левандовского, Мюллера и других звезд

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, каких футболистов хотел приобрести.

"Хотел видеть Левандовского, но когда выяснилось, что это непросто, хотел заполучить Игуаина. До прихода в клуб общался с руководством о Неймаре. Если ты в "МЮ", нужно мыслить масштабно.

Пытался заполучить Садьо Мане и Рияда Мареза. Также в моем списке был Томас Мюллер, а в центре я хотел видеть Нголо Канте.

В защите я хотел видеть Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, так как оборона была не самой сильной. Но мы не смогли их заполучить", - цитирует Ван Гала FourFourTwo.

Напомним, специалиста работал в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.

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