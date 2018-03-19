Ван Гал: "Игрокам "Манчестер Юнайтед" не хватало профессионализма"

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Ван Гал: "Игрокам "Манчестер Юнайтед" не хватало профессионализма"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал снова вспомнил о своей работе в английском клубе.

"Мы вместе с программистом разработали систему связи, каждый футболист мог ее использовать. Я дал каждому игроку возможность подготовиться к разговору со мной дома, чтобы затем встретиться лично.

Я отправлял им рекомендации, отправлял электронные сообщения, но многие их даже не читали. Значит это одно - им не хватало профессионализма, так что мне приходилось к ним обращаться.

Мы уже использовали такую систему сообщений в "Баварии". Я считаю, что профессионал по жизни хочет быть профессионалом во всем. Как Арьен Роббен. Вот он читает сообщения" - приводит слова ван Гала Sky Sports.

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