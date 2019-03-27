Ван Гал: "Ливерпуль" превосходит "Манчестер Сити" и "Барселону"

Известный голландский тренер Луи ван Гал рассказал, какую команду он считает сильнейшей в Европе на сегодняшний день.

"Часто слышу, что сейчас "Барселона" лучше всех, но я не согласен с этим мнением. У "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" команды более качественные. Если сравнивать их, то "Ливерпуль" превосходит "Сити", - приводит слова ван Гала Goal.com.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" - с "Тоттенхэмом", а "Ливерпуль" - с "Порту".

"Сине-гранатовые" уверенно лидируют в Примере, а "горожане" и "скаузеры" ведут борьбу за первое место в АПЛ.

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