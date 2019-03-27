Ван Гал: "Ливерпуль" превосходит "Манчестер Сити" и "Барселону"

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Ван Гал: "Ливерпуль" превосходит "Манчестер Сити" и "Барселону"

Известный голландский тренер Луи ван Гал рассказал, какую команду он считает сильнейшей в Европе на сегодняшний день.

"Часто слышу, что сейчас "Барселона" лучше всех, но я не согласен с этим мнением. У "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" команды более качественные. Если сравнивать их, то "Ливерпуль" превосходит "Сити", - приводит слова ван Гала Goal.com.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" - с "Тоттенхэмом", а "Ливерпуль" - с "Порту".

"Сине-гранатовые" уверенно лидируют в Примере, а "горожане" и "скаузеры" ведут борьбу за первое место в АПЛ.

Не пропустите: Ван Гал назвал причины неудач Ди Марии, Швайнштайгера и Фалькао в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
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19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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