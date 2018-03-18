Ван Гал: "Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ"
Голландский специалист Луи ван Гал рассказал о том, какие предложения он получал.
"Я по-прежнему получаю предложения каждую неделю, что мне кажется невероятным. Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ".
Мне нравится тот образ жизни, который я веду сейчас, но не исключаю, что снова буду тренировать. Я уже отклонил предложения от участников Чемпионата Мира, а совсем недавно отказался от 25 миллионов евро в Китае.
Топ-клуб Европы? Например, ПСЖ - фантастический клуб, но я не буду делать этого снова - учить новый язык. Французский труден для меня. Общение - самая важная вещь для тренера, но ПСЖ - топовая команда" - приводит слова ван Гала Goal.com.
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|Команда
|М
|О
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|Гуанчжоу
|30
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|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
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|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30