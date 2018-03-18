Ван Гал: "Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ"

Голландский специалист Луи ван Гал рассказал о том, какие предложения он получал.

"Я по-прежнему получаю предложения каждую неделю, что мне кажется невероятным. Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ".

Мне нравится тот образ жизни, который я веду сейчас, но не исключаю, что снова буду тренировать. Я уже отклонил предложения от участников Чемпионата Мира, а совсем недавно отказался от 25 миллионов евро в Китае.

Топ-клуб Европы? Например, ПСЖ - фантастический клуб, но я не буду делать этого снова - учить новый язык. Французский труден для меня. Общение - самая важная вещь для тренера, но ПСЖ - топовая команда" - приводит слова ван Гала Goal.com.

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