Ван Гал: "Месси должен спросить с себя, почему его команда не выигрывает Лигу Чемпионов пять лет?"

41 Теги барселоналионель мессилуи ван гал

Ван Гал: "Месси должен спросить с себя, почему его команда не выигрывает Лигу Чемпионов пять лет?"
Экс-наставник "Барселоны" Луи Ван Гал поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

"Индивидуально Месси является лучшим игроком мира. Его статистика восхитительна. Но почему "Барселона" пять лет не выигрывает Лигу Чемпионов? Как капитан, он должен спрашивать себя, почему его команда не добивается успеха в Европе", - приводит слова Ван Гала Goal.

Стоит отметить, что "Барселона" в последний раз выигрывала Лигу Чемпионов четыре года назад в 2015 году. В минувшем сезоне каталонский клуб дошел до полуфинала, где уступил "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

Не пропустите: "Барселона" поздравила Месси с 32-летием. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

холивар устроили не хилый я тут давненько такого не видел)

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Крош
Крош

Я тебе 3 плюса поставил как гость!Админ с ума сошел

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Крош
Крош

Последний раз такое было ,когда можно было писать комменты не регистрируясь,т.е год назад на прогноз финала лч

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Вот так вот Луи сам того не зная стал причиной мини срача)))

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Крош
Крош

Рифма

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Крош
Крош

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Крош
Крош

Там должен быть смайл в темных очках

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Да ты крут тебе даже пустые комменты плюсуют ))))

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Крош
Крош

Я не сюрприз,Я легенда.(с)Ибра

Карыч
Карыч

Нет Хави и Иньесты - нет ЛЧ. А Мэсси? Мэсси - то для леганесов и эйбаров...ГениЙ

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тяжело быть Месси конечно. Вечно обиженный. В Аргентине команда не его уровня. Вон Хрыстя и про Барселону пишет, что в футбол играют 11 игроков. Никто не тянет уровень гения. Интересно, есть ли вообще не ущербная команда для него? На этой планете врятли.

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Крош
Крош

Конечно,есть.Всякие евреи-рептилоиды:Путины,Ротенберги,Трампы,Обамы,Лазары...

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Карыч
Карыч

Его в чемпионат содружества карликовой галактики Большое Магелланово Облако зовут играть. Только там могут понять и оценить "величие" карликового гиганта Лео! Здесь нет!

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Крош
Крош

Были Хави и Иньеста - влетели Баварцам 7:0

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Карыч
Карыч

Видишь,Крош, истинные мессюки даже очевидное не признают. Тебе,Крош, 7:0 приснилось. Здесь даже админы мессюки!

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Крош
Крош

Видимо,они хотят получать это наслаждение каждый сезон

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Крош
Крош

Обычно жертвы стараются забыть изнасилование....

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Карыч
Карыч

Нет, они расслабляются и стараются получить удовольствие.

Крош
Крош

Админ чо творишь?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Либо админ конченной фигней занимается, либо контингент тут такой. Любое мнение против Месси - одни минусы. Стоит какому нибудь овощу просто написать " Роналду гомик" , не обсуждая его игровые качества - море плюсов. Вот и думай теперь кто виновен.

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Крош
Крош

Стопроцентно виновен Госдеп

Карыч
Карыч

Бывает. Даже Бразилия дома иногда лажает.

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Крош
Крош

Там хотя бы 1 гол был...

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Крош
Крош

Потому есть другие сильные команды.Неужели элементарные вещи не понятны физруку

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кому как не Ван Галу не знать, что на поле в футбол играют 11 футболистов, а не один. .....Последнее время Ван Гал обирал Манчестер Юнайтед, где он обосрался поУши, теперь взялся за футболистов )))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тоесть я правильно тебя понял, Месси гений а Барселона дерьмо которое 5 лет не может выиграть лч?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дерьмо это ты, дрочер гомика! бгг

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Крош
Крош

А что важнее,например,выигрывать среди сильных или среди команд уровня локомотива?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Бгг - это что латентный ? Твой умственно отсталый клич? Странно, что ты о гомиках говоришь чаще чем они сами о себе

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вафлист, дерьмо твой Реал, который за 11 сезонов всего дважды выиграл Чемпионат Испании! бу-га-га

Arsenal Fan
Arsenal Fan

Во во пусть себя спросит почему МЮ под его руководством там сильно обделался)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Гнилое нутро даёт о себе знать. Теперь они сражаются с Моуром, кто больше обсерет, так как тренерами никто уже не берёт. ........Мочат всех подряд ))))

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Скорее возраст у Вангала)) , ну а Моуру нада нервы привести в порядок он последнее время не с одним колективом не может ужиться.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Именно это и имел в виду.

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Луи ван Гал: «МЮ» при Сульшере играет в автобус, как и при Моуринью, только побеждает» ______________________________________________________________________________________________________ Источник — BBC

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Крош
Крош

Он вроде карьеру завершил так-то..

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Правильно! Потому что в Топ-клубы уже не берут.

Arsenal Fan
Arsenal Fan

Я не фанат Месси, но для меня странно когда команды побеждает это успех всего клуба, а когда проигрывает это позор одного игрока.

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Крош
Крош

Зато в сборной всегда виноват Игуаин!

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

И Маскерано хотя он уже не играет ))

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Крош
Крош

А в клубе виноваты всегда Пике,Альбы,Бускетсы,Ракитичи,Коутиньи,Суарезы,Семеды,но только не "лучший игрок в истории","маленький гений",неподражаемый,неповторимый полуеврей-полурептилоид

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