Ван Гал: "Месси должен спросить с себя, почему его команда не выигрывает Лигу Чемпионов пять лет?"
Экс-наставник "Барселоны" Луи Ван Гал поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.
"Индивидуально Месси является лучшим игроком мира. Его статистика восхитительна. Но почему "Барселона" пять лет не выигрывает Лигу Чемпионов? Как капитан, он должен спрашивать себя, почему его команда не добивается успеха в Европе", - приводит слова Ван Гала Goal.
Стоит отметить, что "Барселона" в последний раз выигрывала Лигу Чемпионов четыре года назад в 2015 году. В минувшем сезоне каталонский клуб дошел до полуфинала, где уступил "Ливерпулю" (3:0, 0:4).
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|Валенсия
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|Севилья
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|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
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|53
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|Алавес
|38
|50
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|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|38
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|38
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|17
|Сельта Виго
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|Жирона
|38
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|Уэска
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|Райо Вальекано
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|32