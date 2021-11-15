Ван Гал может пропустить решающий матч Нидерландов в отборе ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал получил травму бедра и может пропустить матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Норвегии, сообщает AD.
По сведениям источника, тренер упал по прибытию в отель после тренировки. Из-за этого 70-летний ван Гал был госпитализирован. Травма оказалась не слишком серьезной, поэтому наставнику не понадобится операция, но, возможно, ему не разрешат поехать на стадион.
Матч Нидерланды - Норвегия состоится завтра, 16 ноября. После 9 туров Нидерланды с 20 очками лидируют в своей группе и на два очка опережают Турцию и Норвегию.
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