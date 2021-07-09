Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

Фото твиттер Louis Van Gaal

Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает вариант с приглашением Луи ван Гала на пост главного тренера национальной сборной.

По информации AD, у руля "оранжевых" хотят видеть опытного наставника, и 69-летний специалист идеально подходит для этого.

Напомним, что голландцы ищут нового рулевого для национальной команды после увольнения Франка Де Бура, который провалил Евро-2020 (вылет в 1/8 финала).

Ван Гал ранее дважды возглавлял сборную Нидерландов - с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 год. Лучший результат - бронза ЧМ-2014.

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