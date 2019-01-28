Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
Известный голландский специалист Луи ван Гал может возобновить тренерскую деятельность.
Как сообщает Voetbalprimeur, 67-летний наставник может сменить Джованни ван Бронкхорста на тренерском мостике "Фейеноорда".
Напомним, что последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", где его уволили в мае 2016 года.
Ван Гал известен свой работой в таких клубах как АЗ, "Аякс", "Барселона", "Бавария" и сборная Нидерландов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|Витесс
|19
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортунна Ситтард
|19
|23
|11
|Херенвен
|18
|21
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|АДО Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15