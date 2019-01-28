Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя

Теги луи ван галфейеноорд

Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя

Известный голландский специалист Луи ван Гал может возобновить тренерскую деятельность.

Как сообщает Voetbalprimeur, 67-летний наставник может сменить Джованни ван Бронкхорста на тренерском мостике "Фейеноорда".

Напомним, что последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", где его уволили в мае 2016 года.

Ван Гал известен свой работой в таких клубах как АЗ, "Аякс", "Барселона", "Бавария" и сборная Нидерландов.

Читайте также: "Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 19 52
2 Аякс Аякс 19 47
3 Фейеноорд Фейеноорд 19 39
4 Витесс Витесс 19 29
5 АЗ АЗ 18 28
6 Утрехт Утрехт 19 28
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 19 26
8 Хераклес Хераклес 19 26
9 Виллем II Виллем II 19 25
10 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 19 23
11 Херенвен Херенвен 18 21
12 Зволле Зволле 19 21
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 19 21
14 Эммен Эммен 19 21
15 Эксельсиор Эксельсиор 19 19
16 Гронинген Гронинген 19 18
17 НАК Бреда НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап Де Графсхап 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов