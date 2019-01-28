Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя

Известный голландский специалист Луи ван Гал может возобновить тренерскую деятельность.

Как сообщает Voetbalprimeur, 67-летний наставник может сменить Джованни ван Бронкхорста на тренерском мостике "Фейеноорда".

Напомним, что последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", где его уволили в мае 2016 года.

Ван Гал известен свой работой в таких клубах как АЗ, "Аякс", "Барселона", "Бавария" и сборная Нидерландов.

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