Ван Гал может возглавить сборную Чили

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Ван Гал может возглавить сборную Чили

Известный голландский тренер Луи ван Гал может возобновить карьеру спустя 4,5 года.

По информации Voetbal International, 69-летнего специалиста сватают на пост наставника сборной Чили.

Согласно источнику, помимо ван Гала на должность претендуют Хосе Пекерман, Луис Фелипе Сколари и Габриэль Хайнце.

В 2016 году голландец, получивший прозвище "Железный тюльпан", ушёл из "Манчестер Юнайтед" и с тех пор никого не тренировал.

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