Ван Гал назвал причины неудач Ди Марии, Швайнштайгера и Фалькао в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, почему у Анхеля Ди Марии, Бастиана Швайнштайгера и нападающего Радамеля Фалькао не получилось заиграть в английском клубе.

"Ди Мария считает виноватым меня. Но я пробовал его на всех позициях в атаке, а он нигде меня не убедил. Ему не удалось справиться с постоянным прессингом в Премьер-лиге. Его проблема заключалась именно в этом.

Я был инициатором трансфера Швайнштайгера, так как мы нуждались в капитане на поле. Но у него не получилось из-за травм.

Также мне нужен был топовый форвард. Я не хочу рассказывать о всех вариантах, ведь, если не удается приобрести первого или второго в списке, то приходится браться четвертого-пятого.

Потом у нас появился вариант с Фалькао, хотя мы знали о его травме. Поэтому я предложил его арендовать", - приводит слова ван Гала ВBC.

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