Ван Гал назвал причины неудач Ди Марии, Швайнштайгера и Фалькао в "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, почему у Анхеля Ди Марии, Бастиана Швайнштайгера и нападающего Радамеля Фалькао не получилось заиграть в английском клубе.
"Ди Мария считает виноватым меня. Но я пробовал его на всех позициях в атаке, а он нигде меня не убедил. Ему не удалось справиться с постоянным прессингом в Премьер-лиге. Его проблема заключалась именно в этом.
Я был инициатором трансфера Швайнштайгера, так как мы нуждались в капитане на поле. Но у него не получилось из-за травм.
Также мне нужен был топовый форвард. Я не хочу рассказывать о всех вариантах, ведь, если не удается приобрести первого или второго в списке, то приходится браться четвертого-пятого.
Потом у нас появился вариант с Фалькао, хотя мы знали о его травме. Поэтому я предложил его арендовать", - приводит слова ван Гала ВBC.
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|61
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|30
|58
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|Челси
|30
|57
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|Вулверхэмптон
|30
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|Уотфорд
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|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
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|41
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|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
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|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
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|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
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|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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