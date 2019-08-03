Ван Гал объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу Чемпионов

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Ван Гал объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу Чемпионов

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал порассуждал о неудачах наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в Лиге Чемпионов.

"Гвардиола выиграл всё в Англии. Два триумфа подряд в АПЛ - это фантастика. Но Лига Чемпионов - турнир другого уровня. Его неудачи в данном соревновании с "Баварией" и "Манчестер Сити" объясняются тем, что он слишком заботится об игре своей команды, но не уделяет должного внимания игре соперника", - цитирует ван Гала France Football.

Напомним, что Гвардиола дважды выигрывал ЛЧ с "Барселоной" - в 2009 и 2011 годах.

После ухода из каталонского клуба 48-летний специалист не проходил далее стадии 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

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