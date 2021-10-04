Ван Галь объяснил, почему не вызвал Промеса в сборную Нидерландов

Теги луи ван галквинси промеснидерландыспартак москва

Ван Галь объяснил, почему не вызвал Промеса в сборную НидерландовФото: твиттер Промеса/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, что не стал вызывать на октябрьские матчи нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса из-за его проблем с законом.

"Не думаю, что я буду вызвать игроков, которые вовлечены в такие вещи", — сказал голландский специалист.

Напомним, что Промес находится по подозрением в том, что он ударил ножом своего двоюродного брата, из-за чего тот получил травму колена в время вечеринки. Ранее сообщалось, что форвард может получить до четырех лет тюрьмы.

Сборная Голландии сыграет свои матчи квалификации к ЧМ-2022 против Латвии (8 октября) и Гибралтара (11 октября).

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