Ван Гал объяснил провал сборных Португалии, Франции и Германии на Евро-2020

Фото твиттер Louis Van Gaal

Известный голландский тренер Луи ван Гал порассуждал о причинах неудачного выступления сборных Португалии, Франции и Германии на Чемпионате Европы.

"Их тренеры не хотят ничего менять. Они доверяют игрокам. Иногда я спрашиваю у себя: "Почему же эти футболисты не добились успеха?". Потому, что нарушен баланс между игроками и тренером. Для меня это не команды, а наборы индивидуальностей", - сказал ван Гал в интервью L’Equipe.

Сборные Португалии, Франции и Германии вылетели на стадии 1/8 финала Евро-2020.

Португальцы уступили Бельгии, французы в серии пенальти проиграли Швейцарии, а немцы потерпели поражение от Англии.

Не пропустите: "Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду. | http://soccernews.ru