Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
Легендарный голландский тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры.
"Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива", - цитирует 67-летнего наставника AS.
В течение карьеры ван Гал тренировал "Аякс", "Барселону", сборную Нидерландов, снова "Барселону", АЗ, "Баварию", снова сборную Нидерландов и "Манчестер Юнайтед".
"Железному тюльпану" удалось выиграть 20 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14