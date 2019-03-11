Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры.

"Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива", - цитирует 67-летнего наставника AS.

В течение карьеры ван Гал тренировал "Аякс", "Барселону", сборную Нидерландов, снова "Барселону", АЗ, "Баварию", снова сборную Нидерландов и "Манчестер Юнайтед".

"Железному тюльпану" удалось выиграть 20 трофеев.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003). | http://soccernews.ru