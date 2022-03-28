Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедаяксэрик тен хаглуи ван гал

Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал выразил мнение, что наставнику "Аякса" Эрику тен Хагу не стоит работать с манкунианцами.

"Тен Хаг является классным тренером, и он уже неоднократно подтвердил это. Хороший тренер - это всегда отлично для "Манчестер Юнайтед". Впрочем, этот клуб является коммерческим проектом, поэтому мнение тренера там не всегда учитывается. Поэтому Эрику лучше работать в футбольном клубе. Я не хочу давать ему советы, он сам может мне позвонить, если захочет. Но я считаю, что лучше выбрать футбол, а не коммерцию", - приводит слова ван Гала AD.nl.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является приоритетным вариантом для "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Россия может перейти Азиатскую конфедерацию футбола

Россия может перейти Азиатскую конфедерацию футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов