Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал выразил мнение, что наставнику "Аякса" Эрику тен Хагу не стоит работать с манкунианцами.

"Тен Хаг является классным тренером, и он уже неоднократно подтвердил это. Хороший тренер - это всегда отлично для "Манчестер Юнайтед". Впрочем, этот клуб является коммерческим проектом, поэтому мнение тренера там не всегда учитывается. Поэтому Эрику лучше работать в футбольном клубе. Я не хочу давать ему советы, он сам может мне позвонить, если захочет. Но я считаю, что лучше выбрать футбол, а не коммерцию", - приводит слова ван Гала AD.nl.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является приоритетным вариантом для "Манчестер Юнайтед".

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