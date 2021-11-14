Ван Гал прокомментировал ничью против Черногории
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью в матче против Черногории (2:2) в квалификации к ЧМ-2022, в котором голландцы к 82-й минуте выигрывали со счетом 2:0.
"Мы сыграли не лучшим образом в отрезке, когда все было в наших руках. У меня нет объяснений этому. Они играли по схеме 5-4-1, было тяжело, но мы вели 2:0, и все, что нужно было – это держать мяч. Но мы теряли его, когда этого не следовало делать.
Мы должны принять этот результат. Проанализируем игру и будем готовиться к матчу с Норвегией. Мы упустили огромный шанс выйти на чемпионат мира, но у нас по-прежнему лучшее положение в группе", – сказал голландский специалист.
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