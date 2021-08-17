Ван Гал прокомментировал свое назначение в сборную Нидерландов

Теги нидерландылуи ван гал

Ван Гал прокомментировал свое назначение в сборную НидерландовФото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал свое назначение в национальную команду.

"Я здесь уже в третий раз. Послужить своей стране было честью для меня и в 2000-м, и в 2012-м, но теперь я считаю это чем-то еще большим. Я пять лет был на пенсии, и я увидел необходимость. Кто еще должен был это сделать?

Моя цель – стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов.

Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился.

Опросы показывают, что меня многие поддерживают, но если мы проиграем Норвегии, а это возможно, я внезапно стану неподходящим тренером. Все может произойти так быстро", – заявил тренер на пресс-конференции.

Также не пропустите: Брейтуэйт хочет повышения зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов