Ван Гал прокомментировал свое назначение в сборную Нидерландов
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал свое назначение в национальную команду.
"Я здесь уже в третий раз. Послужить своей стране было честью для меня и в 2000-м, и в 2012-м, но теперь я считаю это чем-то еще большим. Я пять лет был на пенсии, и я увидел необходимость. Кто еще должен был это сделать?
Моя цель – стать чемпионом мира, но я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов.
Будь я на месте футбольного союза, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я согласился.
Опросы показывают, что меня многие поддерживают, но если мы проиграем Норвегии, а это возможно, я внезапно стану неподходящим тренером. Все может произойти так быстро", – заявил тренер на пресс-конференции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23