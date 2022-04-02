Ван Гал прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которой его команда сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.
"Это соперники, о которых мы ничего не знаем. По крайней мере, я не знаю. Предполагаю, что наши аналитики тоже не знают, поэтому им предстоит много работы.
В 2014 году мы оказались в самой сложной группе с чемпионами мира Испанией, Чили, которая в то время была третьей в Южной Америке, и бойцовской командой Австралии.
Игра против австралийцев тогда оказалась для нас самым сложным испытанием. По сравнению с тем жребием, этот более удобен нам, даже если на этот раз придется играть против чемпионов Африки", - сказал голландский специалист.
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|Команда
|М
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|АЗ
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|58
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|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
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|41
|12
|ВВВ Венло
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23