Ван Гал прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которой его команда сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

"Это соперники, о которых мы ничего не знаем. По крайней мере, я не знаю. Предполагаю, что наши аналитики тоже не знают, поэтому им предстоит много работы.

В 2014 году мы оказались в самой сложной группе с чемпионами мира Испанией, Чили, которая в то время была третьей в Южной Америке, и бойцовской командой Австралии.

Игра против австралийцев тогда оказалась для нас самым сложным испытанием. По сравнению с тем жребием, этот более удобен нам, даже если на этот раз придется играть против чемпионов Африки", - сказал голландский специалист.

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