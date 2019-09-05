Ван Гал раскритиковал "Барселону" из-за Френки де Йонга
Известный голландский тренер Луи ван Гал считает, что тренерский штаб "Барселоны" отвёл неправильную роль на поле новичку команды Френки де Йонгу.
"Я хорошо знаю де Йонга, знаю его талант и думаю, что в "Барсе" не используют его в полной мере", - цитирует ван Гала Marca.
Напомним, что де Йонг перешёл в "Барселону" из "Аякса" за 75 миллионов евро. Ещё 11 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
За "блауграну" 22-летний хавбек провёл 3 матча и получил 1 жёлтую карточку.
Не пропустите: Френки де Йонг высказался о своей игре в составе "Барселоны". | http://soccernews.ru
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