Известный голландский тренер Луи ван Гал рассказал, почему отказался возглавить сборную Бельгии.

"Конечно, было бы здорово поработать в сборной Бельгии, но я был настолько возмущён отношением ко мне со стороны "Манчестер Юнайтед", что мне очень хотелось отомстить, поэтому я проигнорировал эту вакансию. Разумеется, это было глупо, ведь спортивная ценность должна всегда быть на первом месте. Но тогда я взглянул на это по-другому. Я последовал своему инстинкту, действовал нерационально.

"Манчестер Юнайтед" отнёсся ко мне ужасно. Они были жестоки и низки. Всё начали ещё бывшие игроки, которые говорили, что я поставил скучный футбол. Это меня раздражало. Футбол был организованным и чётким. Через некоторое время мне начало казаться, что я так теряю свой авторитет среди игроков. Поэтому мне приходилось идти на уступки в моём подходе" - сказал ван Гал.

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