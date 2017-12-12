Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"

Теги луи ван галжозе моуриньюманчестер юнайтед

Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что при Жозе Моуринью "красные дьяволы" стали играть в оборонительной манере.

"Могу сказать, что год работы в "Манчестер Юнайтед" был лучшим с учетом того, в каких условиях это происходило. Моя команда играла в хороший футбол, но такой стиль не очень любят в Англии. Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует.

Команда играет от обороны, при мне был настоящий атакующий футбол. Соперники всегда ставили автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится этого делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол", - сказал он.

Читайте: Ван Гал: "В целом Моуринью очень приятный парень" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов