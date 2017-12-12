Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что при Жозе Моуринью "красные дьяволы" стали играть в оборонительной манере.

"Могу сказать, что год работы в "Манчестер Юнайтед" был лучшим с учетом того, в каких условиях это происходило. Моя команда играла в хороший футбол, но такой стиль не очень любят в Англии. Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует.

Команда играет от обороны, при мне был настоящий атакующий футбол. Соперники всегда ставили автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится этого делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол", - сказал он.

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