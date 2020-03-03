Ван Гал советует "Барселоне" перевести Френки Де Йонга в центр обороны

Бывший главный тренер "Барселоны" Луи ван Гал поделился мыслями об игре полузащитника "сине-гранатовых" Френки Де Йонга.

"Я уже не тренирую "Барсу", но поделюсь своими соображениями. У Френки есть скорость и понимание, как нужно обороняться против форвардов. Он мог бы отлично играть на позиции центрального защитника. Де Йонг хорошо справляется, учитывая, что ему всего 22 года и он совсем недавно перебрался в другую страну с другой культурой. За него много заплатили, что также увеличивает давление.

Мне кажется, Френки играет из-за своей цены, потому что Эрнесто Вальверде его ценил, но сейчас в команде другой тренер. Кроме того, Де Йонг играет не на своей позиции. В "Аяксе" вся игра шла через него, но в "Барселоне" всё иначе. Им следовало купить Маттейса де Лигта - команде сейчас не хватает такого игрока. А вот Френки с учётом наличия в составе Серхио Бускетса нужно было переходить в "Ювентус", - приводит слова ван Гала Goal.com.

"Барса" купила голландского хавбека у "Аякса" за 75 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "блауграну" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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