Ван Гал советует Блинду перейти в "Барселону"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что защитнику манкунианцев Дейли Блинду необходимо уйти из команды.

"Дейли Блинду лучше перейти в "Барселону", чем оставаться в "Манчестер Юнайтед". Он не всегда даже на скамейку запасных попадает. Дейли может играть на нескольких позициях, и в "Барселоне" ему никогда не придется сидеть на трибунах. "Барселоне" он подойдет лучше, чем "МЮ". Уровень и стиль его игры больше подходят Ла Лиге, чем АПЛ" - приводит слова ван Гала Mundo Deportivo.

Соглашение Блинда с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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