Ван Гал советует Блинду перейти в "Барселону"

Теги луи ван галманчестер юнайтеддейли блинд

Ван Гал советует Блинду перейти в "Барселону"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что защитнику манкунианцев Дейли Блинду необходимо уйти из команды.

"Дейли Блинду лучше перейти в "Барселону", чем оставаться в "Манчестер Юнайтед". Он не всегда даже на скамейку запасных попадает. Дейли может играть на нескольких позициях, и в "Барселоне" ему никогда не придется сидеть на трибунах. "Барселоне" он подойдет лучше, чем "МЮ". Уровень и стиль его игры больше подходят Ла Лиге, чем АПЛ" - приводит слова ван Гала Mundo Deportivo.

Соглашение Блинда с "МЮ" истекает летом 2018 года.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" в январе продаст двух защитников. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов